Менеджер Хабиба: Не думаю, что Уайт сможет уговорить Хабиба принять реванш с Макгрегором

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил вероятность ответного поединка против ирландца Конора Макгрегора.

«Не думаю, что Уайт сможет уговорить Хабиба принять реванш. Почему? Нурмагомедов – не тот человек, которого можно заинтересовать деньгами. Даже такая сумма, как 100 млн долларов вряд ли повлияет на его решение. Впрочем, они встретятся в Абу-Даби, после чего Хабиб прилетит в Лас-Вегас и мы закроем этот вопрос», – сказал менеджер для TMZ.

Добавим, что за всю карьеру в ММА ирландец выиграл 22 боя и потерпел четыре поражения. У Нурмагомедова – 29 боев и 29 побед. Он завершил карьеру минувшей осенью в статусе чемпиона UFC в легком весе.