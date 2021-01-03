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03 января 12:39
автор: Артур Гичунцев

Минеев о драке с Исмаиловым: Посмотрите на мое лицо и на его лицо. Вам станет понятно, кого избили

Инцидент произошел на турнире AMC Fight Nights.

Российский боец ММА Владимир Минеев вспомнил о драке с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

Напомним, в ходе стычки на Минеева также напали представители команды Исмаилова. Некоторым из них навсегда запретили посещать турниры Fight Nights.

«Мне вообще нигде не досталось, посмотрите на меня, я абсолютно чистый. Еще раз говорю, что со стороны моего оппонента вылилось много грязи и много провокаций и много того, что даже обсуждать не хочется, но эта попытка вызвать понимание у общественности, – будто меня били и хотели избить, – она настолько нелепая и настолько жалкая, что ничего кроме возмущения от этого не остается. Посмотрите на мое лицо и на его лицо, и вам сразу станет понятно, кого избили.

У Исмаилова есть две ссадины в районе переносицы? Нет, не могу вам сказать, откуда они взялись. Там в заварушке сложно определить, что кто куда нанес. Я когда Магу Исмаилова увидел после этого, у него вся башка была в шишках, испинанная, исколотая, один большой мешок картошки вместо головы. Он мне сразу начал жаловаться: «Твои ребята меня избили». Я думаю, ну ничего себе, у тебя такая аудитория – что от нее стоило ожидать?» – цитирует Минеева «Матч ТВ».

Напомним, ранее Минеев призвал Исмаилова согластиься на реванш. Их первый бой состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

Добавим, что 34-летний дагестанец одержал за всю карьеру 18 побед, потерпел два поражения и провел один ничейный поединок. 30-летний Минеев имеет в своем активе 15 побед, одно поражение и одну ничью.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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