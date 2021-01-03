Чимаев – об отмене боя с Эдвардсом: Болела голова, проверили – положительный тест на коронавирус

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев объяснил, почему снялся с боя против британца Леона Эдвардса, который должен был состояться 20 января.

«По болезни снялся, но сейчас восстанавливаюсь и в скором времени подеремся с ним. Положительный тест был, но это было месяц назад. Сейчас восстанавливаюсь, выздоровел, буду тренироваться дома. У меня голова начала болеть, потом проверили – и положительный тест», – заявил Чимаев YouTube-каналу ИА Грозный – Информ.

Напомним, Чимаев дебютировал в UFC летом 2020 года и успел провести три поединка, одержав три победы. За всю карьеру в ММА он провел девять боев и одержал девять побед. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед при трех поражениях.