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06 января 12:33
автор: Юрий Нечаев

Глава UFC Уайт назвал следующего соперника Гэтжи

В октябре американец проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим соперником американца Джастина Гэтжи должен стать бразилец Чарльз Оливейра.

«Если все пойдет как надо, это, вероятно, будет Чарльз Оливейра», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Напомним, в своем последнем поединке, который состоялся в октябре 2020 года, Гэтжи удушающим приемом проиграл Хабибу Нурмагомедову. Всего в активе 32-летнего американца 22 победы при трех поражениях в смешанных единоборствах.

31-летний Оливейра в ММА одержал 30 побед и потерпел восемь поражений. Победная серия бразильца составляет восемь поединков.

источник: MMA Fighting
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