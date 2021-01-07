Алексей Олейник: Были времена, когда не было кушать и не было 50 копеек на троллейбус

Российский боец Алексей Олейник опубликовал в инстаграме сообщение, поделившись воспоминаниями о трудностях, которые ему пришлось преодолеть в прошлом.

«Человек – невероятно выносливое существо, – написал Олейник. – Может вытерпеть и создать что угодно, но вся его сила в том, чтобы не отступить и не сдаться, когда трудно/устал/опасно – то есть в характере.

Но если характера нет, то никакие мускулы и никакой интеллект не помогут, когда они откажутся служить человеку в сложный момент.

24,5 лет, около 9000 дней в профессиональном спорте. Были времена, когда не было кушать совсем. Были времена, когда на сутки была пачка «Роллтона».

Были времена, когда до зала нужно было добираться пешком, так как на троллейбус не было 50 копеек. Были времена, когда...