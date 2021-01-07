ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат не начался Куньлунь Ред Стар 0 Сибирь 0
Кубок Испании не начался Аморебьета 0 Спортинг Хихон 0
Кубок Испании не начался Жирона 0 Луго 0 2.75 2.15 4.5
Кубок Испании не начался Понтеведра 0 Кадис 0 4.1 2.33 2.6
Кубок Испании не начался Еклано 0 Валенсия 0
Кубок Испании не начался Пенья Депортива 0 Сабадель 0 3.1 2.15 3.8
Кубок Испании 23:00 Лас Розас 0 Эйбар 0
Кубок Испании 23:00 Алькояно 0 Уэска 0
Бразилия - Серия А 01:00 Сеара 0 Интернасьонал 0 2.9 3 2.65
07 января 20:50
автор: Виктор Шарафудинов

Алексей Олейник: Были времена, когда не было кушать и не было 50 копеек на троллейбус

В прошлом году 43-летний боец провел три поединка в UFC.

Российский боец Алексей Олейник опубликовал в инстаграме сообщение, поделившись воспоминаниями о трудностях, которые ему пришлось преодолеть в прошлом.

«Человек – невероятно выносливое существо, – написал Олейник. – Может вытерпеть и создать что угодно, но вся его сила в том, чтобы не отступить и не сдаться, когда трудно/устал/опасно – то есть в характере.

Но если характера нет, то никакие мускулы и никакой интеллект не помогут, когда они откажутся служить человеку в сложный момент.

24,5 лет, около 9000 дней в профессиональном спорте. Были времена, когда не было кушать совсем. Были времена, когда на сутки была пачка «Роллтона».

Были времена, когда до зала нужно было добираться пешком, так как на троллейбус не было 50 копеек. Были времена, когда...

Да все было, и за все – слава Богу, так как поэтому я сейчас тот, кто я есть, и на той ступени, где я есть».

В активе 43-летнего Олейника 59 побед, 14 поражений и одна ничья в профессиональных смешанных единоборствах.

Свой следующий бой Алексей должен провести 20 февраля против американца Криса Даукаса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1)

источник: Instagram
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гасанова одержала победу в первом круге женского турнира в Абу-ДабиGeely Tugella с любовью из Китая! Баварский дизайн, шведская начинка и белорусская сборка.UFC анонсировала дату боя между Блейдсом и Льюисом«Зачем вы это делаете?». В США удивлены действиями сборной России«Голый клининг» набирает популярностьС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров
В Дагестане два бойца ММА погибли в массовой драке
Побоище неподалеку от Махачкалы завершилось убийством двух спортсменов.
Орещуку – дисквал, Быстрову – красная, Брызгалову – внушение. «На грани фола»#1
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний представителей российского спорта друг о друге. Выпуск первый.
Царское возвращение. Головин забил самый быстрый гол Лиги 1 за 13 лет
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин блестяще вернулся в состав своего клуба, отметившись забитым мячом в ворота "Лорьяна".
Хоккей Брагина поломали, хоккей Ларионова не построили. Печальные выводы из МЧМ-2021
Российская молодежка провалом завершила чемпионат мира в Эдмонтоне, оставшись без медалей после проигрыша финнам в матче за бронзу (1:4).
«Не хочу общаться с людьми, которые заикаются об отставке Ларионова». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал поражение (1:4) российской сборной от финнов в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне, а также подвел итоги всего турнира для нашей команды.
Не наиграли даже на бронзу. Как Россия завершила МЧМ поражением от финнов (видео)
Дебютный молодежный чемпионат мира Игоря Ларионова в качестве главного тренера сборной России не удался – наша команда впервые с Баффало-2018 не попала в тройку призеров.
Дацюк рассказал о реванше с ЦСКА, фиаско молодежки и контракте Ковальчука
После матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» на выезде по буллитам победил столичных армейцев, на ответы журналистов (в том числе и «Плеймейкера») ответил капитан уральцев Павел Дацюк.
«Какой позор?» от Родниной и «вторая клюшка» для Аскарова. Как Россия оценила провал с Канадой
Реакция на разгром российской молодежки в полуфинале МЧМ-2021 (0:5) резко разнится между «мнением народа» и комментариями официальных и заинтересованных лиц.
С Кобелем, но без Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Полуфинал с Канадой показал: лидеров в сборной России нет». МЧМ с Николишиным
Разгромное поражение (0:5) российской сборной от Кленовых листьев в полуфинале проходящего в Эдмонтоне молодежного чемпионата мира специально для «Плеймейкера» прокомментировал чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин.

Футбол. «Ювентус» vs «Милан». «Монако» vs «Лорьян». Хоккей. «Ак Барс» vs «Динамо».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика