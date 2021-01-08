Поединок Ян - Стерлинг состоится 6 марта на турнире UFC 259

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян встретится с американцем Алджамейном Стерлингом 6 марта на турнире UFC 259.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на команду американского спортсмена.

Изначально бой должен был состояться в декабре прошлого года, но был перенесен.

Напомним, 27-летний Ян является чемпионом UFC в легчайшем весе. Титул россиянин завоевал 12 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Алду. Всего в активе бойца 15 побед при одном поражении в ММА.

На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения в смешанных единоборствах.