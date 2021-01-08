Боец UFC Ривера арестован по подозрению в покушении на убийство

Мексиканский боец смешанных единоборств Ирвин Ривера задержан по подозрению в покушении на убийство.

Как сообщает портал TMZ, 31-летний спортсмен был арестован в четверг в городе Уэст-Палм-Бич (Флорида, США).

«UFC известно о инциденте с участием Риверы. От менеджмента бойца была получена информация о том, что его поведение в последнее время может говорить о проблемах с психическим здоровьем. Обвинения вызывают крайнюю обеспокоенность, и в настоящее время организация собирает дополнительную информацию. Кроме того, UFC проинформировал менеджмент Риверы о том, что в настоящее время ему не будет предложен бой», - говорится в заявлении UFC.

Добавим, что в поединках по правилам смешанных единоборств мексиканец одержал 11 побед и потерпел шесть поражений (1-2 в UFC).