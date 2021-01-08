Дастин Порье: Я хочу, чтобы мы с Макрегором истекали кровью и страдали с самого начала боя

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я хочу, чтобы мы оба истекали кровью и страдали с самого начала боя. В таком состоянии быстро станет ясно, кто из нас настоящий боец. Тогда мы и посмотрим, кто реально хочет находиться дальше в этой клетке, а кто нет», — сказал Порье в подкасте Theo Von.

Напомним, бой должен состояться 23 января 2021 года в рамках турнира UFC 257.

32-летний ирландец в поединках по правилам смешанных единоборств одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В активе 31-летнего Порье 26 побед при шести поражениях.

Добавим, что это будет уже второй поединок между спортсменами. В сентябре 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.