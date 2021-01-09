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09 января 08:08
автор: Сергей Ващенко

Президент ACA назвал дату первого турнира организации в этом году

Али Багов проведет бой с Сильверио в стартовом турнире 2021 года.

Президент ACA Алексей Яценко рассказал, когда пройдет первый турнир промоушена в 2021 году.

«Новый бойцовский сезон стартует 12 февраля турниром ACA 117, главным событием которого станет поединок российского бойца Али Багов против бразильца Элиаса Сильверио. Место проведения ивента, а также даты следующих событий мы объявим позже. Сейчас мы запланировали 9 турниров в первом полугодии».

На счету 30-летнего Али «Халка» Багова, выступающего в полусреднем весе, 29 побед и 10 поражений в ММА. У 34-летнего Сильверио 17 боев - 5 поражений.

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