Макгрегор оценил свою форму перед реваншем с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оставил запись в своем Instagram перед боем против американца Дастина Порье.

«Макгрегор в бою с Серроне против Макгрегора в бою с Альваресом. Я бы уничтожил обе эти версии себя. Одновременно. И я не шучу. Просто снес бы их обоих» – написал ирландец в соцсети, выложив следующий снимок:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Напомним, Макгрегор и Порье проведут реванш на турнире UFC 257, который состоится 23 января и пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).