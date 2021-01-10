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10 января 09:25
автор: Артур Гичунцев

Макгрегор оценил свою форму перед реваншем с Порье

Первый поединок состоялся в 2014 году и завершился в пользу ирландца.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оставил запись в своем Instagram перед боем против американца Дастина Порье.

«Макгрегор в бою с Серроне против Макгрегора в бою с Альваресом. Я бы уничтожил обе эти версии себя. Одновременно. И я не шучу. Просто снес бы их обоих» – написал ирландец в соцсети, выложив следующий снимок:

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Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Напомним, Макгрегор и Порье проведут реванш на турнире UFC 257, который состоится 23 января и пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Добавим, что за всю карьеру в ММА 32-летний ирландец выиграл 22 боя и потерпел четыре поражения. У Порье – 26 побед и шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
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