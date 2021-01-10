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10 января 13:32
автор: Артур Гичунцев

Менеджер Оливейры: Чарльз заслужил титульный поединок. Он одержал восемь побед кряду

В данный момент бразилец занимает третье место в рейтинге легкого веса.

Диего Лима, менеджер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, объяснил, почему его клиент заслуживает титульный поединок.

«Чарльз одержал восемь побед кряду, одолел Кевина Ли и доминировал над Тони Фергюсоном, поэтому, я не вижу причин, почему он не заслужил возможности подраться за пояс.

UFC должен устроить ему бой против победителя пары Макгрегор – Порье. Но здесь все зависит от исхода поединка. Если выиграет Конор, нас ждет один сценарий, если Порье – другой. Но совершенно очевидно, что в этом бою многое поставлено на карту», – цитирует менеджера MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт хочет устроить реванш между Конором Макгрегором и чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

источник: «Советский спорт»
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