Менеджер Оливейры: Чарльз заслужил титульный поединок. Он одержал восемь побед кряду

Диего Лима, менеджер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, объяснил, почему его клиент заслуживает титульный поединок.

«Чарльз одержал восемь побед кряду, одолел Кевина Ли и доминировал над Тони Фергюсоном, поэтому, я не вижу причин, почему он не заслужил возможности подраться за пояс.

UFC должен устроить ему бой против победителя пары Макгрегор – Порье. Но здесь все зависит от исхода поединка. Если выиграет Конор, нас ждет один сценарий, если Порье – другой. Но совершенно очевидно, что в этом бою многое поставлено на карту», – цитирует менеджера MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт хочет устроить реванш между Конором Макгрегором и чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.