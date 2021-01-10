Дана Уайт: Изо всех сил постараюсь уговорить Хабиба провести еще один бой

Президент UFC Дана Уайт не оставляет надежд уговорить россиянина Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.

«Если мы говорим о деньгах, то Хабиб уже может не работать до конца жизни. Денег у него выше крыши. Скоро мы проведем с ним встречу, сядем лицом к лицу и поговорим.

Я буду пытаться изо всех сил, чтобы уговорить его еще на один бой. Хотя как фан единоборств, я хочу, чтобы он дрался еще 10 раз», — цитирует Уайта ESPN.

Напомним, 24 октября Хабиб удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

В 29 боях по правилам смешанных единоборств Нурмагомедов одержал 29 побед.