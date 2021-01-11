Конор Макгрегор: Я отправлю Порье в нокаут за 60 секунд

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от ближайшего боя с американцем Дастином Порье.

– Мне нравится Дастин. Я считаю, что он является хорошим бойцом. Можно даже назвать его великим, однако он все еще ниже меня по уровню. Я нокаутирую его за 60 секунд, – цитирует Макгрегора MMA Junkie.

Напомним, бой должен состояться 23 января в рамках турнира UFC 257. Победитель станет претендентом на чемпионский пояс промоушена в легком весе, действующим обладателем которого является россиянин Хабиб Нурмагомедов.

32-летний ирландец в поединках по правилам смешанных единоборств одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В активе 31-летнего Порье 26 побед при шести поражениях.

Данный поединок станет уже вторым между спортсменами. В сентябре 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.