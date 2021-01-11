Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон объявил о завершении карьеры.

«Со слезами на глазах я вынужден об этом написать, понимая, что завтра нет тренировок, и в ближайшее время их не будет. Сейчас я понял, что самое важное — беречь родных и близких. Путешествуйте, встречайтесь с теми, кто вам дорог. Это главное в жизни! Будьте успешны и здоровы, я вам этого искренне желаю», — приводит MixedMartialArts заявление Монсона в Facebook.

Стоить отметить, что сейчас данный пост недоступен.

Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. В смешанных единоборствах 49-летний спортсмен провел 87 поединков, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один бой завершился вничью.

В настоящий момент Монсон, имеющий российский паспорт, является депутатом совета Красногорского городского округа Московской области.