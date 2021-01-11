Абдулаев и Вагаев проведут поединок за пояс чемпиона АСА 26 февраля

Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко сообщил, что чемпион организации в полусреднем весе Мурад Абдулаев встретится с Абубакаром Вагаевым 26 февраля в главном поединке турнира АСА 118.

«Чемпион ACA в полусреднем весе Мурад Абдулаев проведет защиту титула 26 февраля во главе карда ACA 118 против соотечественника Абубакара Вагаева. Место проведения 118-го турнира мы объявим позднее. Болельщиков ожидает яркий реванш, парни уже встречались в клетке больше двух лет назад», - цитирует Яценко ТАСС.

Напомним, Абдулаев стал чемпионом АСА в сентябре прошлого года, победив решением судей Али Багова. Всего на его счету 18 побед при пяти поражениях в ММА.

27-летний Вагаев в поединках по правилам смешанных единоборств одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Добавим, что в октябре 2018 года Абдулаев нокаутировал Вагаева во втором раунде.