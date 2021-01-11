Джефф Монсон: Россия - мой дом, буду жить в Уфе

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал о причинах завершения спортивной карьеры.
- Я закончил исключительно из-за травмы. Россия - мой дом. Я буду жить в Уфе, - цитирует Монсона ТАСС.
Накануне боец объявил о завершении карьеры в возрасте 49 лет.
Добавим, что Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. В смешанных единоборствах 49-летний спортсмен провел 87 поединков, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один бой завершился вничью.
В настоящий момент Монсон, имеющий российский паспорт, является депутатом совета Красногорского городского округа Московской области.