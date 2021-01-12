Брат Хабиба не выступит на одном турнире с Макгрегором, его бой перенесли на другую дату

Россиянин Умар Нурмагомедов снят с турнира UFC 257. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду казахстанца Сергея Морозова, с которым должен был подраться отечественный боец.

Напомним, изначально этот поединок должен был пройти в рамках турнира UFC 257, главным событием которого станет бой с участием ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Отмечается, что промоушен назначил новую дату встречи – 20 января. О причинах такого решения не уточняется.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 24-летний Нурмагомедов провел 12 боев и одержал 12 побед. Он является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В активе 31-летнего Морозова – 16 побед и три проигранных поединка.