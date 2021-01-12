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12 января 07:29
автор: Артур Гичунцев

Минеев – о реванше с Исмаиловым: Наш бой станет самым кассовым в истории российского ММА

Первый поединок состоялся осенью 2018 года и завершился вничью.

Российский боец ММА Владимир Минеев оставил очередной пост в своем Instagram, посвященный возможному реваншу с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

Напомним, ранее бойцы устроили драку на турнире Fight Nights, в ходе которой на Минеева напали представители команды Исмаилова.

«Фото 3, на котором лысый в суете зачем-то пытается проверить мои карманы. Можно ведь спокойно честно зарабатывать со мной. Наш бой станет самым кассовым в истории российского ММА. Но теперь для того, чтобы он состоялся, Маге надо просто набраться смелости и отвечать за себя и своих дружков один на один в клетке. Я-то готов, все и так это знают», – написал Минеев, выложив снимок с потасовки:

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Публикация от Владимир Минеев/VladimirMineev (@mineevmma)

Добавим, что 34-летний дагестанец одержал за всю карьеру 18 побед, потерпел два поражения и провел один ничейный поединок. 30-летний Минеев имеет в своем активе 15 побед, одно поражение и одну ничью.

источник: «Советский спорт»
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