Минеев – о реванше с Исмаиловым: Наш бой станет самым кассовым в истории российского ММА

Российский боец ММА Владимир Минеев оставил очередной пост в своем Instagram, посвященный возможному реваншу с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
Напомним, ранее бойцы устроили драку на турнире Fight Nights, в ходе которой на Минеева напали представители команды Исмаилова.
«Фото 3, на котором лысый в суете зачем-то пытается проверить мои карманы. Можно ведь спокойно честно зарабатывать со мной. Наш бой станет самым кассовым в истории российского ММА. Но теперь для того, чтобы он состоялся, Маге надо просто набраться смелости и отвечать за себя и своих дружков один на один в клетке. Я-то готов, все и так это знают», – написал Минеев, выложив снимок с потасовки:
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