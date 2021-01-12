Глава UFC: Я по-прежнему хочу устроить бой Чимаева и Эдвардса

Президент UFC Дана Уайт заверил болельщиков, что не будет отменять встречу уроженца Чечни Хамзата Чимаева и британца Леона Эдвардса.

«Да, я по-прежнему хочу устроить этот бой. Думаю, в этом есть смысл. Сейчас мы должны убедиться, что они вылечились от коронавируса, и только потом можно обсуждать какие-либо вопросы», – цитирует Уайта ESPN.

Напомним, изначально бойцы должны были встретиться 12 декабря, но Эдвардс заболел коронавирусом и снялся с поединка. Позже UFC назначил новую дату – 20 января, но в этот раз заболел Чимаев.

Добавим, что представитель Швеции дебютировал в UFC летом 2020 года и успел провести три поединка, одержав три победы. За всю карьеру в ММА он провел девять боев и одержал девять побед. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед при трех поражениях.