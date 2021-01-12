ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
12 января 12:07
автор: Артур Гичунцев

Глава UFC: У нас есть для Забита нечто особенное

В данный момент россиянин занимает третье место в рейтинге полулегкого веса.

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда может состояться следующий бой Забита Магомедшарипова.

«У нас есть для него нечто особенное. Думаю, этот вопрос решится в течение трех месяцев. Бой с Родригесом? Нет, это уже в прошлом», – заявил функционер, чьи слова приводит ESPN.

Напомним, в прошлом году UFC дважды пытался устроить россиянину бой с с мексиканцем Яиром Родригесом. Обе попытки не увенчались успехом по разным причинам.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 29-летний уроженец Дагестана одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Китайская компания разработала электрокар с запасом хода в 1 тыс. километровВ структуре Facebook будет создана организация по защите гражданских правАлександрова одолела Уотсон в матче второго круга на турнире Абу-Даби"Это безумие!" Шведский биатлонист не стал молчать"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаСекреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду

Футбол. ЦСКА нужен Барбоза. «Вест Хэм» vs «Стокпорт Каунти». Хоккей. «Спартак» vs «Локомотив».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика