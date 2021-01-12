Глава UFC: У нас есть для Забита нечто особенное

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда может состояться следующий бой Забита Магомедшарипова.

«У нас есть для него нечто особенное. Думаю, этот вопрос решится в течение трех месяцев. Бой с Родригесом? Нет, это уже в прошлом», – заявил функционер, чьи слова приводит ESPN.

Напомним, в прошлом году UFC дважды пытался устроить россиянину бой с с мексиканцем Яиром Родригесом. Обе попытки не увенчались успехом по разным причинам.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 29-летний уроженец Дагестана одержал 18 побед и потерпел одно поражение.