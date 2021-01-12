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12 января 15:00

Менеджер Яна назвал спарринг-партнеров бойца перед его поединком со Стерлингом

Россиянин проведет первую защиту пояса чемпиона UFC.

Саят Абдрахманов, менеджер чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, рассказал о подробностях подготовки россиянина к предстоящему бою с американцем Алджамейном Стерлингом, который состоится 6 марта в рамках турнира UFC 259.

– В American Top Team есть все необходимые условия для подготовки к бою, много спарринг-партнеров в весовой категории Яна. Педро Муньос, Тони Грейвли, Адриано Мораес, Марлон Мораес, Кедзи Хоригути – все очень сильные, опытные бойцы, и работа с ними в парах станет хорошим опытом. Петр любит набирать форму именно в спаррингах, – цитирует Абдрахманова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, 27-летний Ян завоевал титул 12 июля прошлого года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Алду. Всего в активе бойца 15 побед при одном поражении в ММА.

На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения в смешанных единоборствах.

источник: Бойцовский клуб «Архангел Михаил»
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