Хусейн Халиев проведет бой против Бутенко 12 февраля

33-летний Бутенко заслуженно имеет прозвище «Железный захват», в его активе 50 побед, 28 из которых одержаны сабмишеном. Александр (50-15-3)- экс-чемпион чемпион М-1 в легком весе, двоюродный брат российского бойца UFC Алексея Олейника. В АСА Бутенко дебютировал в августе 2020 года, одолел техническим нокаутом Расула Шовхалова.

32-летний Хусейн «Капитан» Халиев не менее опытный спортсмен, имеет рекорд 19 боев при 2 поражениях. В прошлом владел титулом чемпиона WFCА в легком весе. В настоящий момент перешел в полусредний дивизион, где выиграл бой у Игоря Свирида.

Бой Халиев-Бутенко должен был пройти в рамках декабрьского турнира ACA 116, но был отложен из-за травмы украинца.