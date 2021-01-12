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12 января 20:14
автор: Юрий Нечаев

Агент Макгрегора: Поединок Конора с Пакьяо в 2021 году неизбежен

Ирландец проведет второй бой в карьере по правилам бокса.

Оди Аттар, агент ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, выразил уверенность в том, что в 2021 году его клиент проведет поединок с боксером Мэнни Пакьяо.

«Я верю, что этот бой неизбежно произойдет в 2021-м. Оба хотят его провести. Если одна сторона хотела бы, а другая нет, то ничего не вышло бы.

В UFC сказали, что хотят провести реванш Конора с Порье. Мы сказали: «Без проблем, но потом очередь Мэнни». Вот такой план. Я буду шокирован, если в 2021-м этой бой так и не состоится», — цитирует Аттара Boxing Scene.

Напомним, 32-летний Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. В ММА он одержал 22 победы при четырех поражениях. В активе ирландца имеется один поединок по правилам бокса. В 2017 году он нокаутом проиграл американцу Флойду Мейвезеру. В настоящее время Конор продолжает подготовку к поединку против Дастина Порье, который запланирован на 23 января.

42-летний Пакьяо становился чемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях. На профессиональном ринге он одержал 62 победы (39 нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих.

источник: Boxing Scene
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