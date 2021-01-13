Петр Ян может провести бой с бывшим чемпионом UFC Диллашоу

Глава UFC Дана Уайт рассказал о планах на экс-чемпиона организации в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу.

«Я подумываю о том, чтоб дать ему титульный бой. Главное – чтоб соперник был интересный», – сказал Уайт телеканалу ESPN.

Напомним, в данный момент чемпионом UFC в легчайшем весе является россиянин Петр Ян. В марте этого года он проведет защиту титула в бою с американцем Альджамейном Стерлингом.

Что касается Диллашоу, то за всю карьеру в ММА 34-летний американец одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.