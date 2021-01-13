Менеджер Хабиба: Президенту UFC надо подыскать что-нибудь поинтереснее, чем реванш с Макгрегором

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, не уверен, что его клиент возобновит карьеру ради ответного боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее глава лиги Дана Уайт заявил, что хочет уговорить россиянина принять реванш с 32-летним уроженцем Дублина. По его словам, этот бой станет главным событием в мире ММА.

«Не знаю, что он должен предложить Хабибу, просто не знаю. Дане надо будет подыскать что-нибудь поинтереснее, чем реванш с Макгрегором. Сен-Пьер? Дана столько раз пытался сделать этот бой, пока мы были активными...» – сказал менеджер, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года.

Добавим, что он ушел из ММА в статусе лучшего бойца лиги вне зависимости от веса. На его счету 29 боев и 29 побед.