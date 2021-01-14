«Либо «да», либо «нет». Глава UFC не намерен уговаривать Хабиба возобновлять карьеру

Президент UFC Дана Уайт рассчитывает договориться с Хабибом Нурмагомедовым о проведении 30-го поединка. При этом функционер заявил, что не будет настаивать.

«Это будет пятиминутный разговор. Либо «да», либо «нет». После боя с Гэтжи я объяснил ему, почему не стоит уходить, но в тот момент он был слишком эмоционален.

Думаю, Хабиб будет драться, но я не уверен. Посмотрим. Время покажет. В любом случае, спорить мы не будем», – цитирует Уайта MMA Junkie.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов ушел из спорта в статусе чемпиона UFC и лучшего бойца лиги вне зависимости от веса. На его счету 29 боев и 29 побед.

Ранее боец подчеркнул, что готов обдумать возвращение в октагон, если ему предложат 100 млн долларов.