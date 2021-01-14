«Хотел бы посмотреть, сможет ли он остановить мою борьбу». Чимаев бросил вызов Туменову

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, заявил о желании провести бой с россиянином Альбертом Туменовым.

«Если бы я хотел подраться с кем-то из России, то это Альберт Туменов. В России он первый номер в моём весе, очень хороший боец.

Он лучший ударник, боксёр, жёстко бьёт, и я хотел бы посмотреть, сможет ли он остановить мою борьбу. Он же говорил, что борьбу подтянул, но я не видел, чтобы с ним боролся борец хорошего уровня, так что проверить можно было бы. И он был в UFC, там его знают. Этот бой был бы мне интересен», – рассказал боец в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева.

26-летний Чимаев выступает в UFC. Он был принят в лигу летом 2020 года и провел за два месяца три боя, одержав три победы. Всего за карьеру он выиграл девять боев из девяти. Что касается Туменова, то 29-летний россиянин – бывший боец UFC. Всего за карьеру он выиграл 22 раза и проиграл четыре встречи.