Петр Ян: Думаю, плане заработка Хабибу интересен реванш с Макгрегором

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян высказался о желании лиги устроить реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«Я не из тех людей, кому интересен этот бой. Но мы исходим из слов Хабиба про проблемы от 100 млн долларов. Думаю, в плане заработка денег ему интересно, а по спортивной части нет», – сказал Ян в эфире своего Instagram.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что попробует уговорить Нурмагомедова принять бой с 32-летним ирландцем.

Добавим, что в октябре 2020 года россиянин ушел из ММА. Он завершил карьеру в статусе чемпиона UFC в легком весе. На его счету 29 боев и 29 побед.