Конор Макгрегор: Хабиб всю карьеру бегал, поэтому я не удивлен его решением

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Хабиб похож на маленького толстого слоненка. Честно говоря, я не понимаю, зачем он ушел. Впрочем, это его выбор. Он всю карьеру бегал, поэтому я не удивлен этим решением», – заявил Макгрегор для MacLife.

Напомним, в октябре 2018 года ирландец проиграл Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

Ранее глава лиги Дана Уайт заявил, что попробует уговорить россиянина принять реванш.