Хамзат Чимаев: Мне нравится Хабиб, но я хочу свою историю

Уроженец Чечни, выступающий за Швецию, Хамзат Чимаев рассказал о своем отношении к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

- У него своя история, у меня - своя. У Хабиба хорошая история, он добился больших побед. Всем нравится Хабиб. Мне тоже нравится и он, и то, что он делал. Но я хочу свою историю.

- Как вы считаете, возобновит ли Нурмагомедов профессиональную карьеру?

- Не знаю. Если вернется, то, надеюсь, он будет драться с Жоржем Сен-Пьером. А так он ушел неоспоримым чемпионом, что ему еще тут делать? Он свое уже сделал, - приводит слова спортсмена РИА Новости.

Напомним, Чимаев дебютировал в UFC в июле 2020 года и успел провести в промоушене три поединка, во всех одержав досрочные победы. Всего в ММА 26-летний боец выиграл девять боев из девяти.

Нурмагомедов в октябре прошлого года победил американца Джастина Гэтжи, одержав 29-ю победу в 29 поединках в ММА. Сразу после боя россиянин объявил о завершении карьеры.