Хамзат Чимаев: Я люблю Швецию, но Россия для меня намного ближе

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев признался, что Россия для него намного ближе, чем Швеция.

«В первую очередь я считаю себя мусульманином и чеченцем. Но Россия для меня намного ближе, чем Швеция. Ведь в Швеции я живу всего семь лет. Не думаю, что кто-то из россиян уедет, например, в Швецию и через десять лет будет считать себя шведом. Ты сам себе не позволишь так считать. Родина всегда в сердце. При этом я очень благодарен Швеции за то, что там так хорошо приняли мою семью. И я люблю эту страну», - цитирует бойца РИА Новости.

Напомним, Чимаев родился в Чечне в 1994 году. В возрасте 19 лет он вместе с семьей уехал в Швецию.

В июле 2020 года Хамзат дебютировал в UFC. Под эгидой промоушена он провел три поединка, во всех одержав досрочные победы. Всего в ММА 26-летний боец выиграл девять боев из девяти.