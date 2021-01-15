Макгрегор похвастался часами с бриллиантами, которые стоят один миллион долларов (видео)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвастался новыми дорогими часами.
На своей странице в инстаграм ирландец опубликовал фото и видео, на которых он позирует с аксессуаром. Часы Astronomia Tourbillon от бренда Jacob & Co содержат бриллианты, кристаллы, золото и магниевый шар. Их стоимость варьируется от 600 000 до 1 000 000 долларов.
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Добавим, что Макгрегор продолжает подготовку к поединку с американцем Дастином Порье. Бой состоится 24 января в рамках турнира UFC 257.