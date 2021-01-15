Президент UFC встретился с Хабибом Нурмагомедовым (видео)

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов провел встречу с главой UFC Даной Уайтом.
Видео встречи Уайт выложил на своей странице в инстаграме.
Напомним, в октябре прошлого года россиянин в очередной раз защитил титул чемпиона UFС в легком весе, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя Хабиб объявил о завершении карьеры. После этого Уайт неоднократно заявлял, что постарается уговорить Нурмагомедова продолжить выступления.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
источник: Instagram