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16 января 07:10
автор: Артур Гичунцев

Глава UFC: Хабиб может подраться с Сен-Пьером, если откажется от титула

Функционер поставил ультиматум российскому бойцу.

Президент UFC Дана Уайт рассказал, при каких условиях готов устроить поединок между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Хабиб хочет драться с Сен-Пьером. Этот бой может состояться, если он откажется от титула», – заявил функционер, чьи слова приводит MMA Fighting.

Ранее глава лиги заявил, что хочет устроить реванш Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором. 32-летний россиянин позже заявил, что ему неинтересен этот бой.

Добавим, что Нурмагомедов ушел из ММА в октябре 2020 года. Что касается Сен-Пьера, то канадец завершил карьеру в феврале 2018-го, однако, заявлял о готовности вернуться ради боя с уроженцем Дагестана.

источник: «Советский спорт»
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