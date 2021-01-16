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16 января 08:50
автор: Артур Гичунцев

Конор Макгрегор: Хабиб боится драться со мной

Ирландец уже встречался с бойцом из России и уступил ему в октябре 2018 года.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях высказался в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«В тот вечер он вышел в своей лучшей форме и дрался с худшей версией меня. Я не удивлен его решением завершить карьеру. Он боится драться со мной. Вот и все», – сказал 32-летний ирландец для ESPN.

Напомним, Нурмагомедов ушел из ММА в октябре 2020 года. Он завершил карьеру в статусе лучшего бойца лиги вне зависимости от веса. Также ему принадлежит титул чемпиона в легком дивизионе. На счету россиянина 29 боев и 29 побед.

источник: «Советский спорт»
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