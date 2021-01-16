Хабиб Нурмагомедов: Пусть Макгрегор, Порье или Чендлер покажут что-то незаурядное, тогда я вернусь

Обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры.
- Пусть Конор Макгрегор, Дастин Порье или Майкл Чендлер покажут что-то незаурядное, тогда я вернусь, - передал слова Нурмагомедова президент UFC Дана Уайт в эфире ABC.
В минувшую пятницу Нурмагомедов и Уайт провели встречу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где обсудили возможность возобновления карьеры российского бойца.
Добавим, что Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Позже он трижды защищал свой титул в боях против ирландца Макгрегора, американцев Порье и Гэтжи.
источник: ABC