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16 января 23:42

Хабиб Нурмагомедов: Пусть Макгрегор, Порье или Чендлер покажут что-то незаурядное, тогда я вернусь

В октябре 2020 года российский боец победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры.

Обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры.

- Пусть Конор Макгрегор, Дастин Порье или Майкл Чендлер покажут что-то незаурядное, тогда я вернусь, - передал слова Нурмагомедова президент UFC Дана Уайт в эфире ABC.

В минувшую пятницу Нурмагомедов и Уайт провели встречу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где обсудили возможность возобновления карьеры российского бойца.

Добавим, что Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Позже он трижды защищал свой титул в боях против ирландца Макгрегора, американцев Порье и Гэтжи.

источник: ABC
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