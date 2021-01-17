Холлоуэй победил Каттара в главном бою UFC on ABC 1, нанеся рекордное количество ударов

В главном поединке турнира UFC on ABC 1 американец Макс Холлоуэй победил соотечественника Кэлвина Каттара.

Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали преимущество Максу (50-43, 50-43, 50-42). Отметим, что в этом поединке победитель выполнил 445 акцентированных ударов, что является рекордом UFC.

29-летний Холлоуэй прервал серию из двух поражений подряд (оба от чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски). На его счету стало 22 победы при шести поражениях в смешанных единоборствах.

32-летний Каттар, напротив, проиграл впервые после двух побед кряду. В послужном списке американца 22 победы и пять поражений в ММА.