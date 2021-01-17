Реванш Миочич - Нганну состоится 27 марта

Поединок между чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем и французом Фрэнсисом Нганну состоится 27 марта в рамках турнира UFC 260.
Об этом сообщает Sherdog, ссылаясь на слова президента промоушена Даны Уайта.
Напомним, 20 января 2018 года Миочич победил Нганну единогласным решением судей.
38-летний американец в поединках по правилам смешанных единоборств одержал 20 побед и потерпел три поражения.
В активе 34-летнего Нганну 15 побед при трех поражениях в ММА. Француз выиграл четыре боя подряд, в каждом из которых нокаутировал соперника в первом раунде.