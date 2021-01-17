Джефф Монсон: Хабиб действительно хочет, чтобы его удивили, бросили вызов и заставили вернуться

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон поделился мнением о возможном возвращении в октагон чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, что UFC и Дана Уайт очень хотят, чтобы он вернулся в октагон и снова дрался. Зная Хабиба, я уверен, что дело не в деньгах. Остается только то, что это может быть просто вызовом для Хабиба. Это трудный шаг для бойца - отступить от своего пути и перестать драться.

Я знаю, что его отец умер, и Хабиб дал маме обещание, что он больше не дерется. Но бойцу сложно устоять от возвращения, когда у него такой бэкграунд. Мне кажется, Хабиб действительно хочет, чтобы его удивили, бросили вызов и заставили вернуться в октагон», - цитирует Монсона Sport24.ru.

Напомним, в октябре прошлого года Хабиб победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона UFC, а сразу после боя объявил о завершении карьеры.

Вчера в Абу-Даби россиянин провел переговоры с президентом промоушена Даной Уайтом. По словам промоутера, Нурмагомедов примет решение только после турнира UFC 257, в рамках которого пройдут бои между Конором Макгрегором и Дастином Порье, а также Майком Чендлером и Дэном Хукером. Хабиб готов вернуться, если бойцы «покажут что-то феноменальное».