Сергей Харитонов: Только деньги могут заставить Нурмагомедова вернуться в UFС

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал возможное возвращение в октагон чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«У каждого свои амбиции, каждый может делать все, что хочет. Главная мотивация - это деньги, поэтому заставить вернуться Хабиба могут только деньги», - приводит слова Харитонова РИА Новости.

Напомним, в октябре прошлого года Хабиб победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона UFC, а сразу после боя объявил о завершении карьеры.

Вчера в Абу-Даби россиянин провел переговоры с президентом промоушена Даной Уайтом. По словам промоутера, Нурмагомедов примет решение только после турнира UFC 257, в рамках которого пройдут бои между Конором Макгрегором и Дастином Порье, а также Майком Чендлером и Дэном Хукером. Хабиб готов вернуться, если бойцы «покажут что-то феноменальное».