Тренер Нурмагомедова – о возвращении бойца: Большие деньги не будут мотивацией

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, уверен, что его подопечный не вернется в ММА ради денег.

«Нет, большие деньги не будут мотивацией. Хабиб уже достаточно обеспеченный человек. При этом он остался тем же, каким был до всей этой гигантской популярности», – цитирует специалиста ТАСС.

В субботу, 15 января Нурмагомедов встретился с главой UFC Даной Уайтом и заявил функционеру, что может вернуться.

Добавим, что он ушел из ММА в октябре 2020 года. На его счету 29 боев и 29 побед.