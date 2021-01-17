Холлоуэй готов заменить Макгрегора или Порье в главном бою турнира UFC 257

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй выразил готовность стать запасным вариантом на случай, если кто-то снимется с поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье.

«На следующей неделе будет большой бой – Дастин Порье против Конора. Я буду здесь до этого поединка. Если кто-то слетит, Дэйна знает мой номер, пусть набирает», – приводит слова американца UFC Russia.

Напомним, поединок Макгрегора и Порье станет главным событием турнира UFC 257, который состоится 23 января и пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 32-летний ирландец выиграл 22 боя и потерпел четыре поражения. У Порье – 26 побед и шесть поражений.