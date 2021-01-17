Брат Нурмагомедова: Хабиб сказал президенту UFC, что сейчас ему не интересно драться

Умар Нурмагомедов, боец UFC и брат чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедов, прокомментировал его встречу с главой лиги Даной Уайтом.

«Хабиб сказал, что сейчас ему не интересно драться. Он же там всех побил, троих задушил. Там только Оливейра идет на победной серии, но он раньше часто проигрывал. Будем ждать 24 января, когда подерутся Чендлер с Хукером и Конор с Порье. Пусть они принимают решение», – цитирует Умара Нурмагомедова Sport24.ru.

Напомним, 32-летний уроженец Дагестана ушел из ММА в октябре 2020 года. На его счету 29 боев и 29 побед.