Брат Хабиба: Макгрегор не перестает говорить ерунду, оскорбляет и задевает честь других

Боец UFC Умар Нурмагомедов объяснил, почему организация перенесла его бой, а также высказался о поведении ирландца Конора Макгрегора.

«Скорее всего, это сделано для того, чтобы мы здесь не пересекались, и на турнире тоже. У них такая политика. Они не хотят, чтобы мы видели друг друга. Все может произойти.

Однозначно, все бы не закончилось хорошо, если бы наши команды находились в одном помещении. Человек не перестает ерунду говорить, оскорбляет и задевает честь других. В этом плане ему нужно измениться. Любой бой можно раскручивать, но не затрагивая честь и достоинство соперника», – цитирует Умара Нурмагомедова Sport24.ru.

Напомним, 20 января россиянин сразится с казахстанцем Сергеем Морозовым. Их встреча пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Что касается Макгрегора, то через три дня он проведет бой с американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 257.