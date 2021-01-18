Дана Уайт: Хабиб не заинтересован в поединке с Сен-Пьером. Все кончено

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером не состоится.

«Вопрос о бое с Сен-Пьером ни разу не поднимался. Хабиб не заинтересован в этом поединке. Судя по тому, что я слышу сегодня, Жорж тоже. Так что все кончено», - цитирует промоутера MMAJunkie.

Напомним, после разговора с Уайтом Хабиб допустил, что может возобновить карьеру. Россиянин примет решение после турнира UFC 257, в рамках которого пройдут бои между Конором Макгрегором и Дастином Порье, а также Майком Чендлером и Дэном Хукером. Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. Хабиб одержал 29 побед в 29 поединках в ММА.

39-летний Сен-Пьер становился чемпионом организации в полусреднем и среднем весе. Последний раз канадец выходил в октагон в ноябре 2017 года. На его счету 26 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах.