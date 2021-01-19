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19 января 07:39
автор: Артур Гичунцев

Хабиб Нурмагомедов: Сен-Пьер не хочет со мной драться

Ранее он заявил, что вернется в ММА только ради боя с легендарным канадцем.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как обстоят дела с организацией поединка против Жоржа Сен-Пьера, который завершил карьеру в феврале 2019 года.

«Он не хочет драться со мной. Думаю, нам нужно поговорить. Жорж, когда ты вернешься? Пожалуйста, дай мне знать», – сказал 32-летний россиянин в интервью The Schmo.

Напомним, Сен-Пьер – экс-чемпион UFC в двух весовых категориях. В его активе 26 побед и два поражения. Что касается Нурмагомедова, то на его счету 29 боев и 29 побед. Он ушел из ММА в октябре 2020 года.

источник: «Советский спорт»
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