Тренер Нурмагомедова: Махачев – единственный, кто мог бы победить Хабиба

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, полагает, что его друг и партнер по тренировкам Ислам Махчев смог бы составить конкуренцию непобежденному бойцу из Дагестана.

«Ислам очень силён. Я тренировал обоих: и Хабиба, и Ислама. Ислам был единственным, кто мог что-то противопоставить Хабибу. Он по силе тот боец, который мог бы победить – гипотетически, конечно», – цитирует Мендеса ТАСС.

Напомним, за всю карьеру в ММА 29-летний Махачев одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Он выступает в легком весе UFC и занимает 13-е место в рейтинге.