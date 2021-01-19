Конор Макгрегор: Реванш с Хабибом будет самым легким в моей карьере

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал очередное заявление о возможном поединке против Хабиба Нурмагомедова.

Отметим, что 24 января ему предстоит ответный бой против американца Дастина Порье. Их поединок станет главным событием турнира UFC 257.

«Это будет легкий матч-реванш для меня в это воскресенье, но это будет не самый легкий матч-реванш из возможных. Когда я получу реванш с Хабибом, это будет самый легкий матч-реванш, и я это гарантирую.

Если он хочет продолжить убегать, это не проблема, я устраню остальных. Прямо за этим бегуном стоит Дастин. Он нокаутировал Гэтжи, победил Дэна Хукера. Чендлер пришел из более низкой лиги и пока не протестирован в UFC, так что посмотрим», – приводит слова ирландца Allboxing.ru.