Тренер Хабиба – о возможном возвращении бойца: На это ему нужно разрешение матери

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил вероятность возвращения россиянина ради 30-го поединка.

«На это ему нужно разрешение матери. Нужно, чтобы она одобрила, в противном случае Хабиб не станет ей перечить. Он говорил: «Я дал маме обещание». Так что теперь, насколько я понимаю, нужно, чтобы она дала ему такое разрешение.

Учитывая его замечательный характер, если он и решит вернуться, увидев достойного соперника, сначала он спросит у матери», – цитирует Мендеса RT.

На прошлой неделе стало известно, что Нурмагомедов готов обдумать свое возвращение, если в боях Конор Макгрегор – Дастин Порье и Дэн Хукер – Майкл Чендлер он увидит достойного соперника.