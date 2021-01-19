«Мои братья». Хабиб выложил фото в компании с Даниэлем Кормье

Россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал очередной пост в своем Instagram. На сей раз 32-летний уроженец Дагестана выложил фото, сделанное в Абу-Даби (ОАЭ).

Судя по снимку, он находится в компании бывшего бойца UFC Даниэля Кормье, а также своих родственников – Усмана Нурмагомедова и Шамиля Завурова. Под снимком Хабиб написал: «Мои братья».

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Напомним, Нурмагомедов тренировался с Кормье в одном зале. За всю карьеру в ММА он выиграл 22 боя и потерпел три поражения, а 31 августа объявил об уходе из спорта.